Четверг, 13 Июня 2019 года
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ООН: 22% населения в зоне военных конфликтов страдают психологически

Политика

12% населения планеты живет в условиях боевых действий

Нью-Йорк, США, 13 июня 2019, 11:50 — REGNUM  По данным ООН, каждый пятый человек, проживающий в зоне конфликта, страдает психологическими расстройствами, об этом 13 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Согласно проведенному исследованию, основанному на делах 129 человек, порядка 22% опрошенных страдают от депрессий, тревог или посттравматических синдромов», — отмечается в отчете ООН.

«По всей вероятности, депрессии чаще встречаются у женщин, чем у мужчин и число подверженных психологическим проблемам увеличиваются с возрастом», — подчеркивают эксперты.

Напомним, по данным ООН, приведенным за 2016 год, в мире насчитывается 53 военных конфликта, это означает, что около 12% населения проживает в условиях активных боевых действий.

Также отмечается, что около 69 млн человек были насильственно перемещены, данный показатель является самым высоким со Второй мировой войны.

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