В Казахстане назначен управляющий делами президента

Нур-Султан, 13 июня 2019, 11:47 — REGNUM Управляющим делами президента Казахстана назначен Ерлан Баттаков. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 13 июня в пресс-службе президента Казахстана.
После вступления Токаева в должность президента республики все руководители государственных органов стали исполняющими обязанностями. Ранее Ерлан Баттаков был назначен управляющим делами президента Казахстана 21 марта 2019 года.
Ерлан Баттаков родился 9 октября 1969 году в Караганде. В 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт. С апреля 2017 года по март 2019 года он занимал должность первого заместителя управляющего делами президента.
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