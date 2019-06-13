Мэр Львова разоблачил «подставу», сделанную Тимошенко Зеленскому

Киев, , 11:41 — REGNUM Лидер партии «Самопомощь» и мэр Львова Андрей Садовой обвинил экс-премьер-министра страны и лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в попытке «подставить» президента Владимира Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Юлия Тимошенко публично призвала Зеленского не отменять указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении досрочных выборов даже в случае, если Конституционный суд признает этот документ неконституционным.

«Президенту… как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять, оставить, и тогда Центральная избирательная комиссия обязана выполнить этот указ», — заявила Тимошенко в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, пока сам президент не отменит соответствующий указ, документ в любом случае остается в силе.

«Советы Юлии Тимошенко президенту не выполнять решение Конституционного суда — это авантюризм. Или сознательная подстава… Выборы — хорошо. Игнорировать решение суда — нехорошо. Все просто», — комментирует ситуацию Садовой.

«Полный кризис жанра… Стремление власти доминирует над всем остальным, даже здравым смыслом. Тимошенко, оказывается, уже знает, какое будущее решение КС можно считать законным, а какое — незаконным. Таки пытаются некоторые товарищи и товарки довести ситуацию до кризиса», — высказывает свое мнение политолог Олеся Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент Конституционный суд Украины перешел к закрытой части рассмотрения представления о конституционности указа Зеленского о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Решение суда должно быть обнародовано до конца июня.