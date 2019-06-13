Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Казахстане назвали число задержанных со дня президентских выборов

Политика

Всего были задержаны 957 человек

Нур-Султан, 13 июня 2019, 11:35 — REGNUM  В Казахстане со дня выборов президента — 9 июня — за участие в несанкционированных протестах задержали 957 человек, сообщил 13 июня глава службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры страны Сапарбек Нурпеисов.

По его словам, административные аресты получили 670 человек, еще 115 оштрафованы, 172 получили предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Казахстане прошли выборы президента. 10 июня в Нур-Султане и Алма-Ате начались несанкционированные акции протеста недовольных итогами выборов президента, на которых победил Касым-Жомарт Токаев.

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Политическая жизнь Казахстана
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