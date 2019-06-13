Сирийская армия ведет бои за стратегический город Кабани

Дамаск, , 11:35 — REGNUM Сирийская арабская армия 11 июня наносила мощные ракетно-артиллерийские удары по стратегическому городу Кабани, нацелившись на южную ось этого оплота джихадистов в провинции Латакия. Затем началась наземная операция. В начале атаки сирийским военным удалось прорвать оборонительные рубежи террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако этот успех был бы недолгим, поскольку боевики оттеснили правительственные силы в этот же день. Сирийская арабская армия была вынуждена отступить на исходные рубежи, на высоту с отметкой 1154, понеся потери. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои источники в сирийской армии.

С начала мая 2019 года сирийская арабская армия неоднократно предпринимала попытки взломать линии обороны джихадистов у этого города, но все её атаки были отбиты боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Для верховного командования сирийской армии Кабани является стратегическим городом, который необходимо захватить, чтобы обеспечить безопасность провинции Латакия.

Помимо обеспечения безопасности Латакии, захват Кабани даст сирийской армии огневой контроль над несколькими районами на пути к джихадистскому оплоту — городу Джиср-эш-Шугур.

Джиср-эш-Шугур расположен вдоль автомагистрали Латакия-Идлиб. Он был захвачен джихадистами весной 2015 года.

Следует заметить, 12 июня днем на северо-западе Сирии по итогам переговоров между российскими и турецкими вооруженными силами было объявлено о 72-часовом прекращении огня. Одним из условий прекращения огня является открытие гуманитарного перехода, чтобы гражданские лица, оказавшиеся в зоне боевых действий, могли быть эвакуированы в безопасное место. С утра 12 июня авиация ВКС РФ и ВВС САР приостановили авиаудары.

Штурм Кабани будет продолжен после прекращения огня, а, возможно, и раньше, т. к. боевики до этого ни разу не соблюдали его режим.