Четверг, 13 Июня 2019 года
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Войска Сирии атаковали турецкий наблюдательный пункт — Минобороны Турции

Политика

В результате нападения трое турецких военнослужащих получили легкие ранения

Дамаск, 13 июня 2019, 11:37 — REGNUM  Сирийские правительственные войска якобы атаковали турецкий наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщило в четверг, 13 июня, Минобороны Турции.

В военном ведомстве отметили, что официальная Анкара расценивает нападение как «совершение преднамеренной атаки с участием 35 минометных снарядов».

В результате нападения трое турецких военнослужащих получили легкие ранения, говорится в сообщении Минобороны Турции.

Другие подробности пока не приводятся.

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Война в Сирии
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