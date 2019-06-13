Войска Сирии атаковали турецкий наблюдательный пункт — Минобороны Турции

Дамаск, , 11:37 — REGNUM Сирийские правительственные войска якобы атаковали турецкий наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщило в четверг, 13 июня, Минобороны Турции.

В военном ведомстве отметили, что официальная Анкара расценивает нападение как «совершение преднамеренной атаки с участием 35 минометных снарядов».

В результате нападения трое турецких военнослужащих получили легкие ранения, говорится в сообщении Минобороны Турции.

Другие подробности пока не приводятся.