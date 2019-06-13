Конституционный суд Эквадора признал законными однополые браки

Кито, , 11:32 — REGNUM 12 июня Конституционный суд Эквадора признал законным заключение браков между людьми одного пола, передает немецкий канал n-tv.

Большинство судей — пятеро из девяти — проголосовали за легализацию однополых браков, сославшись на равные права всех граждан и на запрет дискриминации. Четверо судей, выступивших против, отметили, что эта легализация потребует поправок к Конституции страны, где брак определяется как союз между мужчиной и женщиной. Решение Конституционного суда является обязательным для исполнительной и законодательной власти.

В Эквадоре, где сильно влияние католической церкви, первый шаг к легализации гомосексуальных браков был сделан в 2015 году. Тогда в рамках правовой реформы были признаны однополые партнерства, но не браки.

Первой страной Южной Америки, легализовавшей браки между гомосексуалистами, стала Аргентина в 2010 году. За ней последовали Уругвай, Бразилия и Колумбия.