«Оружие Судного дня»: в Германии рассказали о новой российской ракете

Берлин, , 11:24 — REGNUM Обозреватель немецкого журнала Stern Гернот Крампер назвал российскую перехватывающую ракету ПРС-1M «оружием Судного дня».

По его словам, российская ракета может быть использована только в войне, которая разрушит мир. Он отметил, что на сегодняшний день Россия является лидером в области гиперзвукового оружия. Подтверждением этому и является ПРС-1M, которая может развивать скорость до 14 500 км/ч.

Читайте также: Противоракету ПРС-1М могут принять на вооружение в ближайшее время

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было опубликовано видео испытательного пуска новой российской противоракеты. В Минобороны РФ сообщили, что пуск был произведен расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что боеприпас успешно поразил условную цель и «подтвердил заложенные характеристики».

Читайте подробнее: Опубликовано видео старта новой российской противоракеты