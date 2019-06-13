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«Оружие Судного дня»: в Германии рассказали о новой российской ракете

Политика

На сегодняшний день Россия является лидером в области гиперзвукового оружия

Берлин, 13 июня 2019, 11:24 — REGNUM  Обозреватель немецкого журнала Stern Гернот Крампер назвал российскую перехватывающую ракету ПРС-1M «оружием Судного дня».

По его словам, российская ракета может быть использована только в войне, которая разрушит мир. Он отметил, что на сегодняшний день Россия является лидером в области гиперзвукового оружия. Подтверждением этому и является ПРС-1M, которая может развивать скорость до 14 500 км/ч.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было опубликовано видео испытательного пуска новой российской противоракеты. В Минобороны РФ сообщили, что пуск был произведен расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что боеприпас успешно поразил условную цель и «подтвердил заложенные характеристики».

Читайте подробнее: Опубликовано видео старта новой российской противоракеты

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Противоракетная оборона
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