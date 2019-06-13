Четверг, 13 Июня 2019 года
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Хоть горшком назови: в Совфеде прокомментировали переименование Киева

Политика

Политический аспект

Москва, 13 июня 2019, 11:23 — REGNUM  От переименования Киева жители города не станут благоденствовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Как говорится, хоть горшком назови, только в печь не ставь. От переименования Киева его жители не станут благоденствовать», — заявил Клинцевич.

Сенатор видит в переименовании Киева очевидный политический аспект.

«Обращение посла Украины в США в американский Совет по географическим названиями органично вписывается в рамки так называемой кампании «десоветизации», которую украинская власть — и прошлая, и сегодняшняя — воспринимают как разрыв с советским прошлым и с современной Россией. Обращает на себя внимание, что и здесь, как и во всех других процессах, протекающих на Украине, не обошлось без участия США», — рассуждает парламентарий.

Сенатор также добавил, что для граждан России «Киев не только столица нынешнего украинского государства, но и мать городов русских».

Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.

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