США помогли Украине в «чрезвычайно важном» переименовании Киева

Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Официальное название украинской столицы изменено в международной базе с «Kiev» на «Kyiv» решением совета США по географическим названиям. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.

Киев переименован в ответ на обращение украинского посла в США Валерия Чалого. Изменения, касающиеся написания названия Киев, будут внесены 17 июня.

В дипмиссии решение американской стороны назвали «чрезвычайно важным» и отметили, что благодаря ему будет исправлено официальное название украинской столицы и за пределами США, в частности, на международных рейсах и в аэропортах по всему миру.

Отметим, что замена названия с «Kiev» на «Kyiv» обусловлена стремлением украинских властей избавиться от советского наследия. В период существования СССР название украинской столицы перенесли на английский язык с русского варианта написания: «Киев» — «Kiev». Теперь же на английский переносится украинское название «Kиiв» — «Kyiv».

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