Четверг, 13 Июня 2019 года
11:25:45 МСК

Индия заинтересована в экспорте копры из Индонезии — СМИ

Политика

Копра — высушенная маслянистая мякоть кокосовых орехов

Манадо, Индонезия, 13 июня 2019, 11:25 — REGNUM  Индия все больше заинтересована в экспорте копры, высушенной мякоти кокосовых орехов, из индонезийской провинции Северный Сулавеси, о чем свидетельствует рост спроса на этот товар со стороны покупателей из Индии, сообщает Antranews.

Глава отдела внешней торговли агентства промышленности и торговли провинции Северный Сулавеси Дарвин Муксин заявил, что общий объем копры, экспортируемой в Индию, составил 6300 тонн.

«В процессе производства кокосового масла, копра часто просто выбрасывается, хотя она представляют свою ценность как для фермеров, так и для региона в целом», — отметил Дарвин Муксин.

По его словам, провинция Северный Сулавеси будет и дальше экспортировать сырое кокосовое масло, растительное масло, копру, жмых и кокосовую муку, которые пользуются спросом на рынке.

Напомним, копра — высушенная маслянистая мякоть кокосовых орехов. Из тысячи кокосовых орехов добывают порядка 200 кг копры. Кокосовый жмых используют в качестве удобрения или корма. Основными производителями копры являются Индонезия и Филиппины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость кокосового ореха в Индонезии выросла с пяти до семи тыс. индонезийских рупий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии выросли цены на кокосовый орех — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить