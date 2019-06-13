Сериал «Чернобыль» — «радиоактивная пропаганда»

Чебоксары, , 11:16 — REGNUM Американский сериал «Чернобыль», который вызвал общественный резонанс в США и России, стал одним из «лучших образцов современной западной пропаганды, доказывающий, что борьба с «совком» для них не закончилась. Сериал «набит мелкими антисоветскими гадостями, которые отравляют мозги зрителей», став «преднамеренным, продуманным искажением советской реальности». Но есть один плюс: он смог привлечь внимание к подзабытой в России теме. В результате монетизации льгот, проведённой российским правительством в 2005 году, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС лишились очень многих мер социальной поддержки. Об этом пишет в соцсетях лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар, помощник депутата Госдумы Дмитрий Евсеев.

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Политик «очень советует» посмотреть «творение HBO, бьющее все рекорды», так как это «один из лучших образцов современной западной пропаганды, доказывающий, что борьба с «совком» для них не закончилась. По его мнению, мини-сериал смог сделать то, что не удавалось нескольким поколениям отечественных либералов: за несколько дней «в общественном сознании россиян образовалась огромная зона отчуждения» — «отчуждения реальности, интеллекта и собственного достоинства».

"Главная идея «Чернобыля» — в Советском Союзе жили спившиеся тупые люди, страшные снаружи, но добрые внутри. Советская власть была примитивной военной диктатурой, а граждане СССР совершали подвиги или под дулом автомата, или наперекор властям», — пишет Дмитрий Евсеев, приводя «несколько примеров не просто невинных ошибок, а преднамеренного, продуманного искажения советской реальности».

Депутат напоминает, что фильм начинается с экстренного заседания горисполкома после аварии, где «неадекватный, мягко говоря, дед тычет палочкой в портрет Ленина, несёт какую-то ерунду про святую веру в социализм и грезит наградами за оцепление города»:

"В реальности до эвакуации Припять никто не перекрывал и его жителей никто не задерживал. Если бы у какого-нибудь ветерана партии на собрании поехала бы крыша, его тут же отправили бы подлечить нервы.

Отдельно стоит упомянуть об эвакуации города. В сериале это решение принимается внезапно, и тут же, как по мановению палочки Гарри Поттера, из ниоткуда материализуются колонны автобусов. Конечно, слабые на голову зрители могут в это поверить. Но любой мало-мальски соображающий человек понимает, что мобилизация и переброска более 1200 автобусов и более 300 грузовых автомобилей, дальнейшее обеспечение 50 тысяч жителей Припяти жильем и питанием требовали времени. Эвакуация Припяти была проведена без паники и жертв и завершилась через 36 часов после взрыва на АЭС».

Дмитрий Евсеев считает, что с точки зрения пропаганды «особенно сочной» вышла сцена, где «молоденький министр угольной промышленности СССР в беленьком костюмчике с двумя автоматчиками приезжает к тульским шахтерам». По его мнению, это «не только апофеоз антисоветского идиотизма в сериале, но и плевок» в память о реальном министре Михаиле Щадове, который лично руководил проводимыми работами и встречался с шахтерами в Чернобыле, а не в Туле.

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»Абсолютно идиотской» считает политик сюжет в вертолёте, где заместитель председателя Совмина СССР требует от академика Валерия Легасова раскрыть ему «страшную тайну — физические основы работы атомного реактора», описанные «во всех советских школьных учебниках по физике». «Целиком выдуман» эпизод, где жители Припяти выходят на мост, чтобы посмотреть на пожар, а на их головы падает радиоактивный пепел. Обращает внимание политик и на диалог одной семейной пары, «распивающей водку из кружек», что муж моет полы на вокзале, так как в городе атомщиков не может найти другую работу. Евсеев подчёркивает, что в Советском Союзе «ничего похожего и близко не было, это вам не какой-нибудь Новый Орлеан».

"Весь сериал буквально набит мелкими антисоветскими гадостями, которые, подобно радиации, незаметно, но эффективно отравляют мозги зрителей… Хотя сериал буквально фонит подобным пещерным антисоветизмом, он привел в восторг поколение ЕГЭшников, для которых теперь именно это станет правдой о Чернобыле. К распространению токсичной лжи с удовольствием присоединились либеральные СМИ…

Впрочем, у сериала «Чернобыль» есть один огромный плюс. Он смог привлечь внимание к подзабытой в нашей стране теме. В результате монетизации льгот ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС лишились очень многих мер социальной поддержки. Если восторженная публика не ограничиться комментариями в соцсетях, а потребует вернуть льготы чернобыльцам, это будет реальным шагом к восстановлению справедливости», — пишет депутат городского собрания Чебоксар.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Дмитрий Евсеев подчеркнул, что чернобыльцы многие годы ведут борьбу сохранение льгот, предоставленных им государством. По его словам, «самый большой удар по чернобыльцам, как и по многим другим категориям граждан», был нанесён в 2004 году. В результате так называемой монетизации льгот чернобыльцы «фактически лишились» права на лекарственное и санаторно-курортное лечение, а «нищенские выплаты, назначенные российским правительством взамен натуральных льгот, не покрывают необходимых расходов».

"В 2004 году практически незаметно для общественности прошли акции протеста чернобыльцев, хотя во время голодовок погибли несколько человек. Одновременно началось наступление на ликвидаторов, которые направлялись в Чернобыль по партийной и комсомольской линии. Их попытались лишить статуса. И в том же 2004 году было решено прекратить постановку на учёт нуждающихся в жилье чернобыльцев. С тех пор меры социальной поддержки граждан, пострадавших от радиационных аварий постепенно, но постоянно сокращаются. Регулярно предпринимаются попытки уменьшить список населенных пунктов, находящихся в зонах радиационного загрязнения. Чернобыльцы были вынуждены стать одной из самых активных групп заявителей в Конституционном и Верховном суде РФ», — заявил Евсеев ИА REGNUM.

Парламентарий выразил надежду на то, что общественное внимание к Чернобыльской катастрофе поможет им вернуть отнятые льготы.

Напомним, первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел на канале HBO 6 мая 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что по показателю популярности известного сайта IMDb он опередил опередило другое шоу HBO — «Игру престолов». «Чернобыль» занял первое место с оценкой 9,6 баллов из 10.