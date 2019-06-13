Интересы США в Грузии

Андро Малкин, , 16:59 — REGNUM

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе еще продолжает свой визит в США, где уже успел встретиться с рядом американских политиков и получить от них достаточно четкие и «ценные» для правительства дружественной страны указания от старшего «партнера». Стратегического партнера, если учесть, что десять с половиной лет назад между США и Грузией была подписана Хартия о стратегическом партнерстве, которой нынешняя власть старается аккуратно и добросовестно следовать подобно оформившим этот документ предшественникам. США — стратегический партнер, определяющий внутреннюю и внешнюю политику Грузии, и никуда ей от этого не деться.

Может, именно поэтому все попытки как-то урегулировать отношения с Россией в политическом направлении не удаются? И именно поэтому остается Россия в ранге «агрессора» и «оккупанта», что неуклонно и неумолимо подтверждает и заокеанский стратегический партнер Грузии, и многочисленный поющий под его мелодию «европейский хор»?

А Грузия? Ей постоянно приходится доказывать, что она является настоящим партнером США. И для этого она принимает самое активное участие во всех проводимых «стратегическим союзником» военных операциях под названием «миротворческих миссий» и вносит небывалую (соотносительно с ролью и размерами самого грузинского государства) контрибуцию в дело «освобождения и защиты» того же Ирака или Афганистана.

Для этого же правительство Грузии приветствует любые инициативы и решения Вашингтона, в том числе относительно «усиления безопасности в бассейне Черного моря», от которого США отделяют многие километры и моря-океаны, но все же… «Защищать» эту акваторию взялись именно американские заокеанские властители. А Грузия готова внести свой посильный вклад в это «ценное» дело. И помочь США устроить еще один плацдарм для «ограничения российской угрозы».

А теперь о главных «посланиях», прозвучавших в Вашингтоне в ходе визита грузинского премьера. «Тезисы» двусторонних отношений на пресс-конференции после встречи с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе четко озвучил госсекретарь США Майк Помпео.

Сделав несколько комплиментов в адрес Грузии как страны древней культуры и ее «гордого и бесстрашного» народа, отметив «необыкновенную выдержку, которую Грузия продемонстрировала на протяжении десятилетия после российской «оккупации» 2008 года, он обозначил ее роль как одного из центров мирового туризма, стратегического партнера США и участника «усилий по обеспечению глобальной безопасности».

Для большего убеждения представителя грузинских властей в собственной приверженности идеям и идеалам дружбы были даны и некоторые обещания. В том числе обещана поддержка на пути интеграции с НАТО.

«Усилия Грузии усиливают нашу веру, и от имени президента Трампа и всего правительства США я заявляю, что у вас не будет недостатка в поддержке Соединенных Штатов на пути вступления в НАТО», — так обозначил Помпео будущий вклад американской администрации в исполнение давней мечты всех правителей независимой Грузии.

Госсекретарь похвалил Грузию за то, что «после падения советского коммунистического режима она встала на правильный путь», и пообещал и в дальнейшем не жалеть усилий для «защиты добытых с таким трудом достижений от рисков их потери» и для «обеспечения продолжения развития страны по западному пути».

Среди «намеков», которые на совместной пресс-конференции сделал Майк Помпео, особое внимание обращает на себя его заявление относительно проекта глубоководного порта Анаклия. Сказано было всего несколько фраз, но в них уложилась вся концепция проекта и отношения к нему в США.

«Я надеюсь, что Грузия завершит строительство порта Анаклия, и тем самым будут усилены отношения Грузии со свободными экономическими пространствами. В то же время позиции страны будут защищены от экономического влияния России или Китая. Эти якобы друзья Грузии интересов Грузии не разделяют», — пояснил Помпео.

Следует ожидать, что после такого «намека» грузинские власти отбросят в сторону все сомнения и направят все усилия на осуществление проекта Анаклии. Тем более что стратегический партнер так открыто высказал свою заинтересованность этим проектом.

Что же получается? Та идея, которую первым, будучи у власти в стране, высказал экс-президент Михаил Саакашвили, принадлежала вовсе не ему? Глубоководный порт ведь он хотел построить почти в том же районе. И инициатива исходила от стратегического партнера?

Впрочем, еще при правлении Саакашвили были в Грузии политики и эксперты, которые в этом и не сомневались. Тогда же независимые аналитики высказывали предположения, что этот порт нужен прежде всего США, чтобы сюда могли заходить крупнотоннажные американские военные корабли. Для чего? Тоже особо гадать не следует. Не только российские, но и некоторые грузинские эксперты с самого начала — открыто и публично, либо в частных комментариях и в соцсетях — выражали мнение: проект нужен Вашингтону как плацдарм против России.

Долгое время официальные власти США держались «отстраненно» от этого проекта. А официальный Тбилиси утверждал, что глубоководный порт существенно повысит грузопоток и, соответственно, доходы грузинского бюджета, а в конечном итоге будет способствовать прорыву в развитии грузинской экономики и резкому росту благосостояния населения. Имелось в виду, что новый порт будет принимать крупные суда из стран Азии и перенаправлять грузы в страны Европы. И утверждалось, что в обработке чисто экономических (вовсе не военных) грузов он составит серьезную конкуренцию российским черноморским портам.

«Вмешаться» в это дело США решили после того, как осуществление проекта Анаклии оказалось под угрозой. Несколько месяцев назад Нацбанк Грузии и прокуратура сообщили о серьезном нарушении закона, допущенном одним из учредителей «Консорциума развития Анаклии» Мамукой Хазарадзе, совладельцем крупного комбанка «ТВС Банк». Речь шла о транзакции на сумму около $17 миллионов, которую Хазарадзе и его бизнес-партнер совершили еще в 2008 году и в которой аудиторы усмотрели признаки «отмывания незаконных доходов». После возбуждения по этому факту уголовного дела Хазарадзе и затрубил об угрозе осуществлению проекта Анаклии и пообещал, что будет бороться за этот проект до конца.

Власти Грузии, естественно, какую-либо связь между уголовным делом и судьбой проекта отрицали и продолжают отрицать, утверждают, что государство поддерживает строительство глубоководного порта, приводят в доказательство определенные действия и решения в этом направлении, в том числе выделение земель и финансовой поддержки проекту со стороны государства. Но… В дело вмешался нынешний управляющий Потийским морским портом, компания APM Terminals, которая заявила о намерении углубления дна порта для приема крупнотоннажных судов. И оппозиция подхватила эту новость и в один голос с учредителями «Консорциума развития Анаклии» заявила, что проект углубления Потийского порта направлен на срыв и остановку проекта Анаклии. Ни мнения провластных экспертов, ни утверждения самого правительства не помогли. Оппоненты были уверены: правительство Грузии под давлением России решило отказаться от перспективы развития Анаклии.

На данный момент апогеем всей развернувшейся вокруг проекта глубоководного порта в Грузии истории стало именно заявление Майка Помпео, точнее его указание грузинскому премьеру на необходимость строительства порта в местечке Анаклия. Хотя, вероятно, за ним последует дальнейшее развитие событий.

Интерес грузинского экспертного общества вызвала та часть речи Помпео, где он говорит о Китае как «ненастоящем» друге Грузии. До сих пор грузинские власти развивали интенсивное сотрудничество с Китаем, в том числе в рамках инициативы нового Шелкового пути. «С Россией понятно, но при чем здесь Китай?» — недоумевали в соцсетях одни эксперты, другие же поясняли, что «Вашингтон — большой, ему видней». Но были и те, кто лишь констатировал: США уже открыто проявили свой интерес к проекту Анаклии, так как хотят иметь здесь базу для своих военных кораблей.

Можно предположить, что после такого четкого замечания со стороны стратегического партнера все сомнения относительно будущего порта Анаклии будут отброшены в сторону и начнется его активная реализация. Грузия же окажется еще больше втянутой в то противостояние, которое существует между США, Россией, а теперь уже и Китаем?..