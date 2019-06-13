Часть Азовского моря отдали ростовским пограничникам

Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM Часть акватории Азовского моря передано пограничному управлению ФСБ РФ по Ростовской области во временное пользование. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Согласно документу, часть акватории бухты Андреева Таганрогского залива Азовского моря предоставлено донским пограничникам с целью «обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Также прописаны условия обособленного водопользования. В частности, юридическим или физическим лицам пользоваться указанной акваторией, в том числе для отдыха, ловли рыбы или рыбоводства, запрещено. Донское управление обязано содержать в исправном состоянии гидротехнические и другие сооружения, связанные с использованием объекта, следить за экологической обстановкой.

Срок обособленного водопользования части Азовского моря — 20 лет.

Из открытых источников известно, что бухта Андреева, известная ещё как бухта Таганрогского металлургического завода, была устроена на рубеже 19 и 29 веков. Здесь было обустроено три пристани, к которым швартовались грузовые суда, доставлявшие для завода сырьё из Керчи и Украины. Позже здесь был построен элеватор.