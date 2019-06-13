Премьер-имнистр Японии встретился с верховным лидером Ирана

Тегеран, , 11:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с высшим руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает 13 июня телеканал NHK.

Отмечается, что встреча продлилась около одного часа, однако подробности разговора пока не сообщаются. Абэ стал первым премьер-министром Японии, который встретился с духовным лидером Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абэ выразил готовность выступить посредником между США и Ираном. Предполагается, что дружественные отношения между правительствами Ирана и Японии позволят сгладить американо-иранские противоречия.

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