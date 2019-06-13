Четверг, 13 Июня 2019 года
11:09:48 МСК

Премьер-имнистр Японии встретился с верховным лидером Ирана

Политика

Встреча продлилась около одного часа

Тегеран, 13 июня 2019, 11:09 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с высшим руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает 13 июня телеканал NHK.

Отмечается, что встреча продлилась около одного часа, однако подробности разговора пока не сообщаются. Абэ стал первым премьер-министром Японии, который встретился с духовным лидером Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абэ выразил готовность выступить посредником между США и Ираном. Предполагается, что дружественные отношения между правительствами Ирана и Японии позволят сгладить американо-иранские противоречия.

Читайте также: Абэ: Япония может помочь США снизить напряженность с Ираном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство Японии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить