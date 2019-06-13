Представитель ОАЭ: мы не потерпим имеющий ядерную мощь Иран

Берлин, , 11:04 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты не потерпят имеющий ядерную мощь Иран в качестве своего соседа. Об этом заявил государственный министр ОАЭ Султан Аль-Джабер в интервью немецкой газете Die Welt 12июня.

«По нашему мнению, ядерная сделка провалилась», — заявил Аль-Джабер. По его словам, это выражается в том, что Иран продолжает «проводить экспансионистскую программу» по дестабилизации обстановки в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене.

Аль-Джабер пояснил, что ОАЭ участвуют в войне в Йемене на стороне Саудовской Аравии, чтобы предотвратить распространение иранского влияния.

«Мы присутствуем в Йемене, потому что мы не хотим, чтобы эта страна стала еще одним представителем Ирана и его экспансии в регионе», — сказал он.

По мнению Аль-Джабера, представители стран Ближнего Востока должны участвовать в переговорах с Ираном, о вероятности которых говорил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Региональные участники должны быть партнерами в этом диалоге. Мы не хотим снова получить законченное соглашение, как в случае с ядерной сделкой. Прежде всего, ясно одно: мы никогда не примем ядерную державу Иран как соседа», — подчеркнул он.

Султан Аль-Джабер находится с визитом в Германии вместе с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Его переговоры с правительством ФРГ посвящены обстановке на Ближнем Востоке и, в частности, ситуации вокруг Ирана.

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