Четверг, 13 Июня 2019 года
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В школах Душанбе отменили занятия из-за саммита СВМДА

Политика

Дошкольные образовательные организации будут работать в штатном режиме

Душанбе, 13 июня 2019, 11:05 — REGNUM  В образовательных организациях Душанбе отменили занятия из-за проведения саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом заявил начальник главного управления образования Душанбе Мухаммадали Азизи, сообщает 13 июня издание Asia-Plus.

По его словам, школьники и студенты будут отдыхать с 14 по 16 июня, так как движение транспортно в городе будет ограничено в связи с саммитом СВМДА.

Дошкольные образовательные организации будут работать в штатном режиме, отметил Азизи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14−15 июня в Душанбе состоится пятый саммит СВМДА, в котором примут участие главы 12 государств. Мероприятия планируют освещать 560 международных журналистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Саммит по взаимодействию мерам доверия в Азии осветят 650 журналистов

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Политическая жизнь Таджикистана
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