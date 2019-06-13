В школах Душанбе отменили занятия из-за саммита СВМДА

Душанбе, , 11:05 — REGNUM В образовательных организациях Душанбе отменили занятия из-за проведения саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом заявил начальник главного управления образования Душанбе Мухаммадали Азизи, сообщает 13 июня издание Asia-Plus.

По его словам, школьники и студенты будут отдыхать с 14 по 16 июня, так как движение транспортно в городе будет ограничено в связи с саммитом СВМДА.

Дошкольные образовательные организации будут работать в штатном режиме, отметил Азизи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14−15 июня в Душанбе состоится пятый саммит СВМДА, в котором примут участие главы 12 государств. Мероприятия планируют освещать 560 международных журналистов.

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