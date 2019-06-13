Трамп зарабатывает на Польше – Европа ворчит

Станислав Стремидловский, , 10:54 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп умеет зарабатывать на поляках. Во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, который состоялся 12 июня, американская администрация подписала ряд выгодных для себя контрактов.

По словам Трампа, в прошлом году поляки подписали с американскими фирмами контракты на сумму около 25 миллиардов долларов о покупке более 6 миллиардов кубометров сжиженного природного газа США, а «сегодня наши страны только что подписали еще один контракт на дополнительные 2 миллиарда кубометров на сумму около 8 миллиардов долларов». Понравилось хозяину Белого дома и то, что Варшава объявила о намерении приобрести 32 американских истребителя F-35, а это еще несколько миллиардов долларов. Во время расширенной двусторонней встречи с Дудой президент США провел перекличку с представителями своей администрации (стенограмма ее появилась на сайте Белого дома). Трамп обратился к министру торговли Уилбору Россу с вопросом о состоянии торговых отношений с Польшей.

Росс ответил, что они развиваются хорошо и даже очень хорошо. «В двустороннем товарообороте наблюдается значительный рост, — сказал министр. — У нас есть небольшие разногласия по поводу того, есть ли у нас торговый дефицит или профицит. Наши цифры говорят, что у нас дефицит; их говорят, что у них дефицит». Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн назвал Польшу «моделью оборонного сотрудничества», ведь Варшава закупает много американского вооружения. В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, помимо новых договоренностей о поставках СПГ, особо подчеркнул соглашение в сфере мирной ядерной энергии, сообщив, что никогда еще не был в таком восторге от потенциала Польши. Очевидно, это предполагает хорошие контракты для американского концерна Westinghouse Electric в том случае, если Варшава таки решится на строительство в стране одной или двух атомных электростанций. На фоне этих новостей Трамп отмахнулся от вопросов об отступлении от демократии в Польше, заявив:

«Меня это не волнует. Я очень хорошо знаю президента. Я очень хорошо знаю народ и руководство Польши. Меня это совсем не волнует. Кстати, в Польше все так хорошо, и они знают, что если они отступят, то не будут преуспевать так, как сейчас. Они, вероятно, никогда не делали лучше в экономическом плане. Они похожи на нас: США никогда не делали лучше в экономическом плане, чем мы делаем сейчас. Они не хотят отступать. Они не отступят. И кроме того, они должны нам много денег, потому что они покупают множество вещей, верно? Так что это важно. Поэтому они должны преуспевать. Мы должны убедиться, что у них все хорошо. Мы очень, очень довольны Польшей».

Но что в ответ получила Варшава? Как считает польский оппозиционный портал NaTemat, президент Дуда во время совместной пресс-конференции с Трампом удивил и поляков, и американцев, когда, отвечая на вопросы журналистов, приготовил для них «лекцию» по истории Польши. Его «лекция» очень понравилась полякам», и «многие были в восторге от того, что президент рассказывал о непростой истории Польши во время мероприятия, которое транслировали крупнейшие телевизионные станции мира». Однако, конечно, хитом визита Дуды, на что обратили внимание и в Польше, и в Европе, стали договоренности о расширении военного присутствия США в стране над Вислой, отправке туда еще 2000 американских солдат, хотя наблюдатели отмечают, что Трамп выглядел уклончивым в отношении перспектив создания на польской земле постоянной американской военной базы.

Французы при этом недовольны тем, что Варшава, «зарабатывающая на Европейском союзе», тратит свои деньги на покупку американской военной техники, а не французской. Не нравятся итоги визита Дуды в Вашингтон немцам. Так, деловая немецкая газета Handelsblatt увидела в происходящем желание Трампа еще раз поделить ЕС на «хороших и плохих партнеров». Издание отмечает, что президент США несколько раз возвращался к противоречиям, которые обременяют диалог между Берлином и Вашингтоном: недостаточный вклад Германии в оборонный бюджет НАТО, а также строительство газопровода «Северный поток — 2», который должен быть завершен в конце этого года. Трамп «пообещал возможное решение, которое будет явным оскорблением для Германии, если оно будет реализовано». А именно, правительство США рассматривает вопрос о переводе части своих солдат, дислоцированных на немецкой земле, в Польшу.

«Это означает на английском языке простую вещь: если Берлин не увеличит свой вклад, он должен рассчитывать на конкретные последствия», — констатирует Handelsblatt, видя в польско-американском союзе «очень четкое предупреждение о том, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление». Вопрос в том, что Берлину, который постоянно обещает повысить собственные военные расходы, делать дальше — вступить в конфликт с США или уступить нажиму Трампа и пойти по пути Варшавы, втянувшись в кампанию «Покупай американское». Это более глобальная проблема, нежели желание наказать Польшу за ее «раскольническую работу» в рамках Евросоюза. Однако пока Европа только ворчит, а Трамп подсчитывает польские злотые в своем кошельке.