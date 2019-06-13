Турция не пойдет на компромисс по поводу статуса Иерусалима

Женева, Швейцария, , 10:52 — REGNUM Министр по делам семьи, труда и социальных вопросов Турции Зехра Зумрут Сельчук заявила, что ее страна не пойдет на компромисс по вопросу Иерусалима. Об этом 13 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Иерусалим является столицей Палестины», — подчеркнула министр во время конференции Международной организации труда в Женеве.

Сельчук также добавила, что Турция приложит все усилия для того, чтобы международное сообщество приняло этот факт.

Напомним, Иерусалим является предметом спора между Палестиной и Израилем, обе страны настаивают на праве называть город столицей своего государства и ждут решения по данному вопросу международного сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Палестина призвала Египет и Иорданию отказаться от саммита в Бахрейне