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Турция не пойдет на компромисс по поводу статуса Иерусалима

Политика

Город должен быть столицей Палестины, убеждены в Анкаре

Женева, Швейцария, 13 июня 2019, 10:52 — REGNUM  Министр по делам семьи, труда и социальных вопросов Турции Зехра Зумрут Сельчук заявила, что ее страна не пойдет на компромисс по вопросу Иерусалима. Об этом 13 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Иерусалим является столицей Палестины», — подчеркнула министр во время конференции Международной организации труда в Женеве.

Сельчук также добавила, что Турция приложит все усилия для того, чтобы международное сообщество приняло этот факт.

Напомним, Иерусалим является предметом спора между Палестиной и Израилем, обе страны настаивают на праве называть город столицей своего государства и ждут решения по данному вопросу международного сообщества.

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Ближневосточное урегулирование
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