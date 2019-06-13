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Украина с начала 2019 года запретила въезд почти 3,4 тыс. гражданам России

Политика

По итогам 2018 года Украина запретила въезд в страну почти 6,5 тыс. гражданам РФ

Киев, 13 июня 2019, 10:39 — REGNUM  С начала 2019 года украинские пограничники не пустили в страну более 22 тыс. граждан иностранных государств, в том числе почти 3,4 тыс. граждан России, сообщает государственная пограничная служба Украины.

«Органами охраны государственной границы запрещен въезд на Украину 22 003 лицам, из них 3396 граждан России», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Киев ограничил въезд на территорию Украины гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Такие мены были приняты в рамках военного положения, который был введен в ноябре 2018 года в десяти областях Украины.

За время действия военного положения украинские власти отказали во въезде примерно 1650 российским гражданам. Всего же за 2018 год, по информации госпогранслужбы Украины, въезд в страну был запрещен почти 6,5 тыс. гражданам РФ.

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