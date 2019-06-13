В Курганской области появился первый официальный кандидат в губернаторы

Курган, , 10:56 — REGNUM В Курганской области заявился первый кандидат в губернаторы. Выборы главы региона намечены на 8 сентября 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Зауралья.

Временно исполняющий обязанности Курганской области Вадим Шумков, назначенный в регион президентом России Владимиром Путиным 2 октября 2018 года, подал пакет документов в избирательную комиссию Зауралья 13 июня 2019 года. Официально он стал первым кандидатом на выборах губернатора субъекта РФ. Он идёт на выборы как самовыдвиженец с поддержкой регионального отделения партии «Единая Россия».

Далее ему необходимо открыть и сформировать избирательный счёт, собрать в свою поддержку 3 521 подпись от избирателей и 184 — от депутатов и глав муниципалитетов Курганской области.

Вадим Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области. В 1996 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2017 году стал участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Вадим Шумков с 1994 году работал экономистом по учёту в Нефтеюганском филиале «Тюменьпрофбанка» (ХМАО). С 1995 года — юрисконсульт управления ценных бумаг в активе печально известного «Юкоса» — ОАО «Юганскнефтегаз».

Затем — генеральный директор ООО «Юганскпромфинко». В 1998 году он был назначен Арбитражным судом ХМАО конкурсным управляющим данной компании. В 1998—2000 годах он — конкурсный управляющий ЗАО «АТО-2». С 2000 по 2001 год — юрисконсульт ООО «Торговый дом». В 2001—2004 годах трудился внешним управляющим и консультантом ОАО «Нефтеюганский речной порт», советником конкурсного управляющего ОАО «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод», советником управляющего ООО «Альянс».

В апреле 2004 года, при губернаторе Сергее Собянине, а ныне мэра Москвы, перешёл на работу в администрацию Тюменской области, где занимал должность заместителя директора департамента стратегического развития, начальника управления стратегического развития региона.

В 2006—2012 годах, при губернаторе Владимире Якушеве, который ныне является главой Минстроя РФ, был директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В 2012—2015 годах — заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

С октября 2015 года по октябрь 2018 года занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. Координировал развитие промышленности, реализацию инвестиционных проектов, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие туризма.

По сообщению избиркома, агитационная кампания начнётся 10 августа 2019 года.

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