Трамп заявил, что воспользовался бы иностранным компроматом на соперников

Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сказал, что признает «дискредитирующую информацию» о своем сопернике в период избирательной кампании 2020 года, даже если она поступит от иностранного правительства, передает 13 июня агентство ВВС.

В интервью телекомпании ABC News президент отрицал, что это будет считаться вмешательством в выборы.

«Если у них есть информация — думаю, я ее возьму», — сказал он.

На вопрос, думал ли он, что его сын должен был позвонить в ФБР, когда он получил одно такое письмо в 2016 году, он сказал: «Дайте мне перерыв, жизнь так не работает».

Однако позже президент сказал, что, может быть, «свяжется с ФБР, если ему предложат информацию».

«Нет ничего плохого в том, чтобы слушать, — сказал глава США. — Если кто-то позвонит из страны… [и скажет] «У нас есть информация о вашем сопернике» — я думаю, я хотел бы услышать это».

Трамп отклонил опасения, что это будет равносильно вмешательству в выборы со стороны иностранной державы.

Он добавил: «Это не вмешательство, у них есть информация, я думаю, что воспользуюсь ей. Если бы я думал, что что-то не так, я бы пошел, может быть, в ФБР».

«Но если кто-то сталкивается с компроматом, правильно… если вы пойдете и честно поговорите с конгрессменами, они все это сделают, они всегда это делали, это так есть. Это называется компромат», — сказал Трамп.

Обвинения в сговоре с иностранными державами, в частности с Россией, ранее «сыпались» на Трампа, что вызвало длительное расследование под руководством Роберта Мюллера.

В своем докладе Мюллера в конечном итоге пришел к выводу, что нет никаких доказательств того, что Трамп вступил в сговор с Россией.