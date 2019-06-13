В Оренбуржье усыновителям начнут выплачивать единовременную денежную помощь

Оренбург, , 10:31 — REGNUM В Оренбургской области усыновители смогут получать единовременные выплаты. Законопроект еще не принят, но нет сомнения в том, что депутаты проголосуют за этот документ. Инициаторами выплат выступили все фракции регионального парламента, врио губернатора одобрил предложение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутатский корпус предлагает установить единовременные денежные пособия — 70 тыс. рублей на каждого усыновленного ребенка и 100 тыс. рублей — на ребенка-инвалида.

«Мы изучили региональную статистику по усыновлению за последние годы: практически в 95% случаев ребенок, достигший школьного возраста, не усыновляется. Основной возраст детей, которых берут в семьи, до трех лет. С детьми-инвалидами ситуация сложнее. Проанализирован опыт 25 субъектов Федерации, у которых такая практика материальной поддержки есть. Предлагаемая нами в качестве стимулирующей меры сумма рассчитана на основе среднестатистических данных. Самое главное, чего мы хотим добиться с принятием этого закона, — побудить людей к усыновлению, поддержать финансово такие неравнодушные семьи», — сказал председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Геннадий Аверьянов.

Проект закона уже включен в основную повестку заседания Законодательного собрания и будет рассмотрен 19 июня, сообщает пресс-центр областного парламента.

Согласно информации из пояснительной записки, на сегодняшний день в Оренбургской области остается достаточно сложная ситуация с детьми, оставшимися без попечения родителей. Так, на 1 января 2018 года их насчитывалось 8162 человека. Жизнеустройство детей данной категории осуществляется в разных формах: опека (попечительство), приемные семьи, патронатные семьи и усыновление (удочерение). На 1 января 2018 года в государственных учреждениях находилось на воспитании 987 человек.

Из всех форм, согласно Семейному кодексу Российской Федерации, только усыновление является приоритетной формой. В то же время на практике такая форма не находит должного распространения. Так, в 2013 году усыновили 35 детей, в 2014 году — 95, в 2015 году — 74, в 2016 году — 78, в 2017 году — 55 и в 2018 году — 67.

«Усыновление, как приоритетная форма воспитания детей-сирот, играет особую роль в механизме системы обеспечения прав и интересов детей и реализации принципа приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии. Приоритет этой формы проистекает из самой сущности усыновления: усыновление — это единственная форма, которая носит пожизненный характер. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники — по отношению к усыновляемым детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению», — говорится в пояснительной записке.

Семья, усыновившая (удочерившая) ребенка, фактически берет на себя расходы по воспитанию будущего гражданина, а учитывая тот факт, что дети-сироты требуют повышенного внимания и расходов, необходимо материально поддерживать данных граждан. В соответствии с действующим законодательством граждане, принявшие на воспитание в семью детей, лишенных родительского попечения, имеют право на получение единовременного пособия. В настоящее время размер данного пособия составляет 16 759,09 рубля. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 128 053,08 рубля. Идея законопроекта заключается в том, чтобы дополнительно стимулировать усыновителей, выплачивая каждой такой семье единовременное денежное пособие из областного бюджета.

Принятие закона Оренбургской области «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Оренбургской области» повлечет за собой возникновение новых расходов бюджета Оренбургской области. Исходя из данных, предоставленных министерством образования Оренбургской области, в 2017 году количество усыновленных (удочеренных) детей составляло 67, в том числе 2 ребенка-инвалида. Таким образом, принимая во внимание стимулирующий характер выплаты, предлагается для расчета необходимой суммы для покрытия указанных обязательств принять за основу тройной показатель 2017 года. Ввиду незначительного количества усыновления детей-сирот-инвалидов (в 2017 году — только 2 ребенка) предлагается взять за основу количество 30 человек. Общая сумма дополнительных расходов бюджета Оренбургской области на год составит 17 070 000 рублей», — указано в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Исполнение указанных расходных обязательств предлагается за счет экономии бюджетных средств, направляемых на содержание детей в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сведениям министерства образования Оренбургской области, размер содержания одного ребенка в указанных организациях в 2018 году составил 509 980 рублей.

Исходя из предусмотренного в проекте механизма предоставления пособий указанная сумма должна быть предусмотрена в областном бюджете не ранее чем на 2022 год.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Право на единовременное денежное пособие возникает со дня усыновления и может быть реализовано не ранее чем по истечении 24 месяцев со дня вступления в силу решения об усыновлении.

Добавим, при разработке законопроекта оренбургские депутаты ориентировались на опыт других регионов. Анализ показал, что законами более 25 субъектов Российской Федерации предусматриваются дополнительные меры материальной поддержки в случае усыновления детей, оставшихся без попечения родителей.