В Казахстане назначен новый начальник службы государственной охраны

Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM Начальником службы государственной охраны Казахстана назначен Ануар Садыкулов. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее Садыкулов занимал должность начальника службы «Арыстан» Комитета национальной безопасности Казахстана. С 1992 по 2006 год работал в различных должностях в службе охраны президента Казахстана.

Ануар Садыкулов родился 7 октября 1967 года в Алма-Ате. В 1991 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, в 2000 году — Алматинский государственный университет имени Абая.

С марта 2013 по апрель 2014 года занимал должность начальника службы охраны президента Казахстана.

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