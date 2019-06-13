Власти Израиля полностью закрыли для палестинцев рыболовную зону

Иерусалим, , 10:22 — REGNUM Власти Израиля закрыли рыболовецкую зону в секторе Газа в ответ на действия палестинцев по отправке воздушных шаров в сторону еврейского государства, начиненных зажигательной смесью, об этом 13 июня сообщает Al Arabia.

«В связи с постоянным запуском подожженных воздушных шаров из сектора Газа в направлении Израиля было принято решение закрыть акваторию в регионе до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении министерства обороны Израиля.

Напомним, ранее власти еврейского государства расширили зону рыболовецкого промысла для палестинцев до 15 морских миль. Обострение ситуации в регионе привело к постепенному ее сокращению, сперва до 10 миль, затем до шести, пока она была полностью не закрыта.

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