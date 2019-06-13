Премьер-министр Пакистана рассказал о главном противоречии с Индией

Исламабад, , 10:17 — REGNUM Власти Пакистана надеются, что премьер-министр Индии Нарендра Моди использует свой срок полномочий для улучшения отношений между странами. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью РИА Новости.

«Наше главное противоречие с Индией — это Кашмир, — заявил Имран Хан. — И если главы двух стран разрешат его … вопрос может быть разрешен».

При этом он добавил, что власти Индии в этом вопросе пока не добились большого прогресса.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня МИД Индии сообщил, что Пакистану придется принять меры против антииндийских групп, если Исламабад намерен улучшить отношения с Индией.

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