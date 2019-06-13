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В Иркутске дан старт выборам в городскую думу

Политика

Решение принято в связи с истечением срока полномочий депутатов

Иркутск, 13 июня 2019, 10:18 — REGNUM  Иркутские депутаты сегодня, 13 июня, собрались на внеочередную сессию и назначили выборы депутатов думы Иркутска седьмого созыва на 8 сентября 2019 года. Решение принято в соответствии с действующим региональным и федеральным законодательством, сообщает официальный сайт законодательного органа.

«В соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решение о назначении выборов должно быть принято в промежуток между 9 и 19 июня 2019 года включительно», — пояснили в Иркутской думе.

Напомним, со своими кандидатами на выборы через праймериз определилась партия «Единая Россия», а нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников заявил о намерении баллотироваться в порядке самовыдвижения.

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Муниципальные выборы в Иркутской области-2019
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