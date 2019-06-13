Трамп и Зеленский могут встретиться после выборов Раду — посол Чалый

Вашингтон, 13 июня 2019, 10:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Белый дом, заявил посол Украины в США Валерий Чалый 13 июня журналистам информационного агентства «Укринформ».
Он предположил, что встреча, скорее всего, состоится сразу после завершения парламентских выборов на Украине:
«Мы надеемся, что речь идёт о периоде сразу после выборов… Это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу», — рассказал посол.
Чалый отметил, что украинской стороне есть что предложить США, а США, в свою очередь, могут многое дать Украине.
«Посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и администрацией президента над подготовкой содержательного визита в Соединённые Штаты», — подчеркнул посол.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось сообщение о том, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Гамбурге на саммите G20, однако позже эту информацию опровергли представители администрации президента Украины.
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