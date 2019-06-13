Четверг, 13 Июня 2019 года
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Трамп и Зеленский могут встретиться после выборов Раду — посол Чалый

Политика

Украине и США есть что предложить друг другу

Вашингтон, 13 июня 2019, 10:13 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Белый дом, заявил посол Украины в США Валерий Чалый 13 июня журналистам информационного агентства «Укринформ».

Он предположил, что встреча, скорее всего, состоится сразу после завершения парламентских выборов на Украине:

«Мы надеемся, что речь идёт о периоде сразу после выборов… Это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу», — рассказал посол.

Чалый отметил, что украинской стороне есть что предложить США, а США, в свою очередь, могут многое дать Украине.

«Посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и администрацией президента над подготовкой содержательного визита в Соединённые Штаты», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось сообщение о том, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Гамбурге на саммите G20, однако позже эту информацию опровергли представители администрации президента Украины.

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Внешняя политика США
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