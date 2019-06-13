Четверг, 13 Июня 2019 года
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Зеленский ведёт Украину к катастрофе — депутат Верховной рады

Политика

Украине не следует прекращать связи с восточными партнёрами

Киев, 13 июня 2019, 10:00 — REGNUM  Лидер Украины Владимир Зеленский ведёт страну к «профессиональной катастрофе». Об этом заявил депутат парламента Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«То, что сейчас происходит, — это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идём. Нельзя разрывать всё, что хоть чуть-чуть ещё шевелится», — сказал депутат Верховной рады.

Он добавил, что Украине не следует прекращать связи с восточными партнёрами. Ей надо стать независимой страной, «Швейцарией Восточной Европы», которая торгует и с Востоком, и с Западом.

Рабинович прокомментировал слова Зеленского по поводу жёсткого реагирования украинской стороны на обстрелы в Донбассе. Депутат также добавил, что Зеленский «спустя три дня после избрания» фактически отказался от своих предвыборных обещаний по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

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Политическая жизнь Украины
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