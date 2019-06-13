Макри выдвинул на пост вице-президента Аргентины бывшего киршнериста

Буэнос-Айрес, , 09:59 — REGNUM Кандидатом в вице-президенты Аргентины от правящего блока «Камбьемос» станет 68-летний сенатор от провинции Рио-Негро Мигель Анхель Пичетто. Выбор президента Маурисио Макри удивителен тем, что Пичетто всегда относился к лагерю перонистов — оппозиции действующей власти, пишет газета El Pais.

О своем выборе Макри сообщил в Twitter 11 июня. На следующий день Пичетто сдал полномочия председателя фракции Хустисиалистской партии в Сенате Аргентины. Новый альянс получил название «Вместе за перемены».

Перонистская Хустисиалистская партия является оппозиционной к правящему блоку «Камбьемос». Она выдвинула в кандидаты на пост президента и вице-президента от блока «Фронт каждого» бывшего премьер-министра Альберто Фернандеса (2003−2008) и бывшего президента Кристину Фернандес де Киршнер (2007−2015). За годы работы в этой партии Пичетто помог реализовать множество законопроектов, однако в последние годы у него наметились разногласия с Киршнер.

Всеобщие выборы в Аргентине пройдут 27 октября. Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших в этом году губернаторских выборах в девяти из десяти провинций победу одержали соперники Макри.

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