Четверг, 13 Июня 2019 года
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Посол Индонезии в Швеции принял участие в заседании по ядерному разоружению

Политика

В министерской встрече по вопросам ядерного разоружения, которая прошла в Швеции, приняли участие делегации из 15 стран

Посол Индонезии в Швеции принял участие в заседании по ядерному разоружению
Иллюстрация: Government.se
Багас Хапсоро

Стокгольм, 13 июня 2019, 10:01 — REGNUM  Правительственная делегация Индонезии призвала к усилению политических обязательств стран в отношении ядерного разоружения на министерской встрече по вопросам ядерного разоружения и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Стокгольме (Швеция), сообщает Antaranews.

Известно, что заседание проходило под председательством министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. В нем приняли участие делегации из 15 стран, включая Финляндию, Германию, Японию, Норвегию, Новую Зеландию и Иорданию.

Председателем индонезийской делегации стал посол Индонезии в Швеции Багас Хапсоро. Посол подчеркнул важность укрепления многостороннего подхода, ссылаясь на предыдущие соглашения и сосредоточив внимание на сторонах и вещах, которые могут быть достигнуты для осуществления ядерного разоружения.

Издание отмечает, что присутствие на встрече делегации из Индонезии подчеркнуло активную роль и вклад страны в создание мирового порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года глава МИД Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в совещании СБ ООН по поддержке Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Внешняя политика Индонезии
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