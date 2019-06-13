СМИ: Австралия готова противодействовать влиянию Китая в Тихом океане

Канберра, , 09:55 — REGNUM Австралия в ближайшее время готова вложить миллионы долларов в финансирование инфраструктурных проектов в Тихом океане в рамках усилий по подрыву китайского влияния, сообщают 13 июня Reuters два осведомленных источника.

Австралия в течение длительного времени пользовалась своим особым, никем и ничем не ограничиваемым, положением в Тихом океане, но в последние годы ее несколько потеснил Китай, который увеличивает свою помощь малонаселенному региону, контролирующему обширные участки богатого ресурсами океана.

Китай отрицает факт поиска сферы влияния в Тихом океане, настаивая на том, что он всего лишь оказывает помощь в экономическом развитии. Премьер-министр Скотт Моррисон в прошлом году сообщил, что Австралия создаст фонд, который предложит тихоокеанским странам до $3 млрд ($2,07 млрд) в виде дешевых кредитов и грантов, с целью укрепления своих позиции в том, что он объявил «нашим включением».

Фонд начнет свою работу к 31 июля, и Австралия планирует безотлагательно одобрить несколько проектов, дабы продемонстрировать свою готовность, сообщили источники.

«Мы еще не определились, какие проекты будут одобрены в первую очередь, но план состоит в том, чтобы быстро их наштамповать», — сообщил один осведомленный источник, пожелавший остаться неизвестным.

Австралийские инвестиции будут направлены в телекоммуникационные, энергетические, транспортные и водные проекты.

Финансовые обязательства будут приняты непосредственно перед поездкой Моррисона на остров Тувалу для участия в ежегодном форуме тихоокеанских островов в августе.

Тувалу является одним из шести тихоокеанских островов, признавших Тайвань, который Пекин считает китайской провинцией, не имеющей права на дипломатические отношения.

В последние месяцы Китай активизировал политику давления на эти страны с целью заставить их принять политику «одного Китая» и переключить свои дипломатические связи на Пекин.

Моррисон в конце прошлого месяца стал первым премьер-министром Австралии, посетившим Соломоновы острова, еще одну Тихоокеанскую страну, которая признает Тайвань.