В Турции обезвредили четырех членов РПК

Анкара, , 09:48 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана в рамках спецоперации по обеспечению внутренней безопасности страны, об этом 13 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Двое террористов были обезврежены на юго-востоке страны в провинции Мардин, двое других — на востоке страны в провинции Бингёль», — говорится в заявлении министерства внутренних дел.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными, он может означать как физическое устранение противника, так и захват его в пленили добровольную сдачу.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за обретение собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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