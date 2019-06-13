В Новосибирской области запущен новый животноводческий комплекс

Новосибирск, , 09:40 — REGNUM Новый животноводческий комплекс на шесть тысяч голов коров и проектной мощностью в 62 тысячи тонн молока в год запущен в селе Елбань Маслянинского района Новосибирской области. Сегодня, 13 июня, во время рабочей поездки в район губернатор региона Андрей Травников принял участие в официальном открытии предприятия и оценил первые результаты его работы, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Как отметил Травников, для поддержки таких крупных производителей, как компания «Сибирская Нива», реализующая проект нового комплекса, правительство области развивает логистическую систему в регионе.

«Новые проекты, реализуемые в том числе на территории промышленно-логистического парка, откроют для производителей новые возможности, новые форматы работы», — сказал губернатор.

Андрей Травников напомнил, что часто бывает в Маслянинском районе и ему «очень приятно видеть, как стремительно происходят здесь изменения в лучшую сторону, как быстро реализуются проекты».

«Мы видим сегодня результат работы компании «Сибирская Нива» по возведению нового предприятия, видим, как строятся жилые дома, как поддерживается социальная сфера, реализуются сразу несколько образовательных проектов», — отметил он и напомнил, что правительство региона, со своей стороны, всесторонне участвует и помогает в реализации различных проектов на территории Маслянинского района.

Губернатор наградил работников «Сибирской Нивы» за развитие сельского хозяйства и добросовестный труд.

Как рассказали ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, при реализации нового комплекса применены передовые технологии, приобретён высокопродуктивный импортный скот, подобран квалифицированный персонал.

Общий объём инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей. Было создано 130 рабочих мест, смонтированы две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков — охладителей на 156 тонн молока ежесуточно, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

В основе технологии животноводческого комплекса заложен принцип «холодного содержания» поголовья в зданиях со стенами, верхняя часть которых выполнена в виде штор, которые опускаются при сильном ветре.

Для комплекса «Елбань» приобретено 6 тыс. нетелей голштинской породы. В молоке голштинских коров содержит много жира и белка, а сами животные хорошо приспособлены к машинному доению в доильных залах, использованию пастбищ, групповому беспривязному содержанию в помещениях.

Комплекс в селе Елбань — третий в Маслянинском районе у «Сибирской Нивы». Так, в селе Борково содержится 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота, а в конце 2017 была завершена модернизация комплекса в селе Пеньково, где поголовье увеличилось с 1,8 тыс. до 5 тыс. голов дойного стада.

Губернатор в ходе рабочей поездки также проконтролировал ход реализации проекта ООО «Сибирская академия молочных наук» — по строительству молокозавода, проектом которого предусмотрено создание 400 рабочих мест.

Сырое молоко, производимое комплексами «Сибирской Нивы», для дальнейшей переработки планируется направлять на молочный завод. Завод, по данным областных властей, должен стать крупнейшим производителем широкого ассортимента молочной продукции — твёрдых и полутвёрдых сыров, сливочного масла, сухого молока, йогуртов. При выходе предприятия на проектную мощность в 2024 году его потребность в молоке составит 1150 тонн сутки, или 420 тыс. тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.