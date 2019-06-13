Президент Киргизии: «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая»

Бишкек, , 09:40 — REGNUM «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики — единственно законное правительство, представляющее весь Китай», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, прибывшим в Бишкек с государственным визитом, пишет пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер подчеркнул, что Киргизия имеет единую с китайскими властями позицию по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом

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«Вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно остаются одними из основных приоритетов внешней политики Киргизии и Китая», — сказал он.

По мнению Жээнбекова, уже третья за этот год его встреча с председателем Китая говорит о высоком уровне и активной динамике стратегического сотрудничества между странами.

«Сегодня мы принимаем историческое решение — поднимаем наши отношения с Китаем на качественно новый этап углубления всестороннего партнерства. При Вашей поддержке в Киргизии идут масштабные проекты, направленные на развитие экономики республики. Мы благодарны китайским друзьям за помощь, оказанную за все годы нашей независимости», — подчеркнул президент.

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