Консул Британии призвали увеличить число женщин в курдском правительстве

Эрбиль, Ирак, , 09:38 — REGNUM Генеральный консул Великобритании в Иракском Курдистане Мартен Уор призвал к увеличению представительства женщин в правительстве курдской автономии, об этом 12 июня сообщает Kurdistan.ru.

«Порядка 30% курдского парламента приходится на женщин. Это великолепный показатель, он выше, чем в Великобритании. Давайте попробуем добиться того же и для правительства», — предложил дипломат, обращаясь к официальному Эрбилю в видеозаписи.

Уор также призвал политическую элиту Иракского Курдистана к единству, имея ввиду противоречия между основными партиями региона — Патриотическим союзом Курдистана и Демократической партией Курдистана.

Напомним, недавно избранный президент курдской автономии Нечирван Барзани известен своим стремлением к расширению политических прав женщин региона, что и стало причиной успеха представительниц слабого пола на выборах в законодательный орган.

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