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Президент Казахстана сменил министра образования и науки

Политика

Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования и науки Казахстана

Нур-Султан, 13 июня 2019, 09:29 — REGNUM  Министром образования и науки Казахстана назначен Асхат Аймагамбетов. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 13 июня в пресс-службе главы государства.

Ранее Аймагамбетов занимал должность заместителя акима (главы) Карагандинской области Казахстана. Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования и науки республики.

Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области КазССР. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. С 2017 по 2019 год чиновник занимал должность заместителя министра образования и науки Казахстана.

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