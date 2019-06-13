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Всемирный банк планирует построить в Таджикистане 37 центров здоровья

Политика

Центры здоровья строятся в рамках проекта Всемирного банка «Улучшение медицинского обслуживания»

Душанбе, 13 июня 2019, 09:26 — REGNUM  Всемирный банк планирует выделить средства на строительство 37 центров здоровья в Таджикистане, сообщает 13 июня издание «Авеста» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

В министерстве уточнили, что новые центры здоровья строятся в рамках проекта «Улучшение медицинского обслуживания». Кроме того, в рамках этого проекта обучение прошли более 10 тыс. медицинских работников из Таджикистана.

Напомним, в июне 2019 года совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил грант в размере $30 млн для улучшения инфраструктуры водоснабжения в Душанбе. Мэрия горда планирует выделить на эти еще цели $5 млн.

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