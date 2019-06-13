В Казахстане реорганизовали антикоррупционное ведомство

Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана реорганизовано в агентство по делам государственной службы и агентство по противодействию коррупции. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 13 июня в пресс-службе главы государства.

В документе отмечается, что агентство по делам государственной службы является уполномоченным органом в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества госуслуг.

Национальное бюро по противодействию коррупции преобразовано в агентство по противодействию коррупции, которое подчиняется непосредственно президенту республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Казахстане был опубликован законопроект, согласно которому в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции планируют создать департамент добропорядочности.

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