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Арабская коалиция предпримет меры против йеменских хуситов — СМИ

Политика

В ответ на ракетный обстрел аэропорта

Арабская коалиция предпримет меры против йеменских хуситов — СМИ
Армия Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 13 июня 2019, 09:07 — REGNUM  Представитель арабской коалиции, осуществляющей интервенцию в Йемен, Турки аль-Малки заявил, что будут предприняты меры против ракетной атаки хуситов на аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Об этом 13 июня сообщает Al Jazeera.

«Ракетный удар доказывает, что хуситские повстанцы получили новейшую боевую технику от Ирана», — подчеркнул аль-Малки, пригрозив серьезными ответными мерами.

Как передавало ИА REGNUM, арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вторглась в Йемен в 2015 году, в результате регулярных бомбардировок в стране постоянно гибнут мирные граждане.

Представители ООН не раз обвиняли Эр-Рияд в военных преступлениях, наиболее резонансным случаем было убийство 200 мирных граждан во время похоронного шествия.

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