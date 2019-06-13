Додон призвал военных поддержать новое правительство Молдавии

Кишинёв, , 08:52 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон призвал сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство страны, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации», — написал Додон.

По его словам, большинство госслужащих страны (80%) «выступают на стороне новой власти», однако их руководители «боятся репрессий» со стороны Демократической партии.

Читайте также: Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам парламентских выборах в Молдавии правившая Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка потерпела поражение. Социалистической партии Молдавии и блоку ACUM удалось сформировать правящую коалицию.

В свою очередь, Конституционный суд страны, за которым стоят сторонники Плахотнюка, отстранил Додона и передал его функции временно исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, который подписал приказ о роспуске парламента, однако орган не намерен прекращать свою работу.

Читайте также: Россия готова оказать поддержку Додону в борьбе с «узурпаторами» — Путин