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Путин отправится на саммит лидеров Азии в Душанбе 14 июня

Политика

Президент примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Москва, 13 июня 2019, 08:46 — REGNUM  14−15 июня президент России Владимир Путин посетит Душанбе (Таджикистан). Он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщается на сайте Кремля.

Главная тема совещания — вопросы обеспечения региональной безопасности и борьбы с новыми угрозами.

Будет обсуждаться ситуация в Афганистане, Сирии, Иране и на Корейском полуострове.

Кроме того, участники саммита СВМДА внесут предложения по расширению сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13−14 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Киргизия).

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Внешняя политика Таджикистана
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