Премьер-министр Франции о налогах: «Упадут на 27 млрд евро за пять лет»

Париж, , 08:41 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил в Национальной Ассамблее страны, что «первый взнос подоходного налога будет снижен на 3 пункта», сообщает Le Figaro.

Эдуард Филипп пояснил, что снижение подоходного налога, объявленное главой государства Эммануэлем Макроном в апреле, будет сосредоточено на «рабочем среднем классе».

«Ставка первого транша налога на прибыль будет снижена на три пункта. Это означает, что домохозяйства выигрывают в среднем 350 евро», — заявил Эдуард Филипп.

Известно, что снижение налогов будет утверждено в контексте законопроекта о финансах 2020 года.

«В целом за пять лет налоги для населения упадут на 27 млрд евро», — добавил премьер-министр.

Кроме того, премьер-министр подробно рассказал об отмене налога на жилье. Эдуард Филипп подтвердил, что «налог на постоянное место жительства будет полностью отменен для всех французов».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу, опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2019 года, Франция по-прежнему является одной из ведущих стран организации с высокими налогами на заработную плату.

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