152 млн детей по всему миру вынуждены работать — ЮНИСЕФ

Женева, Швейцария, , 08:40 — REGNUM 152 млн детей по всему миру вынуждены трудиться наравне со взрослыми. Об этом заявил детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ по случаю Всемирного дня борьбы с детским трудом, пишет газета Kronen Zeitung.

В мире работает каждый десятый ребенок. Почти половина из этих детей — 73 млн — работает в опасных эксплуататорских условиях. Большинство работающих детей приходится на Африку (72 млн) и Азию (62 млн). Более 70% из них задействованы в сельском хозяйстве.

Например, в Гане и Кот-д'Ивуаре в сфере выращивания какао трудятся 2 млн детей в возрасте от 2 по 17 лет. Они выполняют тяжелую физическую работу, постоянно рискуя получить травмы. Например, носят мешки с какао-бобами или воду для инсектицидной обработки, раскалывают стручки какао мачете. Многие виды труда, выполняемые ими, строго запрещены несовершеннолетним Международной организацией труда.

По данным ЮНИСЕФ, число работающих детей резко сократилось за последние десятилетия — с 246 миллионов в 2000 году до 152 миллионов к настоящему времени. В последнее время это снижение замедлилось. Если прогресс продолжится нынешними темпами, в 2025 году детский труд по-прежнему затронет 121 млн детей, согласно прогнозам ЮНИСЕФ.

Всемирный день борьбы с детским трудом отмечают 12 июня по инициативе Международной организации труда. Он был введен в 2002 году.