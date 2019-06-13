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Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке

Политика

Президент РФ проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств

Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 13 июня 2019, 08:34 — REGNUM  13−14 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит состоится в Бишкеке (Киргизия), сообщается на сайте Кремля.

На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшего расширения экономических и гуманитарных связей стран — участниц ШОС.

На саммит ожидается прибытие глав 11 государств. Планируется подписание ряда важных документов, в том числе Бишкекской декларации.

На полях форума президент России проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

Подробнее: Президенты России и Киргизии обсудили программу саммита ШОС

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Читайте также: На саммите ШОС ожидается подписание солидного пакета документов — Норов

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