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Путин дал оценку сотрудничеству РФ с другими странами по Афганистану

Политика

Сотрудничество, в том числе с США, проходит «достаточно энергично» и «с пользой»

Путин дал оценку сотрудничеству РФ с другими странами по Афганистану
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 13 июня 2019, 08:39 — REGNUM  Россия активно сотрудничает с другими странами, включая США, для урегулирования в Афганистане. Вклад Москвы приносит пользу и, вероятно, даст хорошие результаты в сочетании с усилиями разных стран, заявил президент РФ Владимир Путин 13 июня в интервью телерадиокомпании «Мир».

Россию беспокоит ближневосточная проблематика, иранская ядерная программа, обстановка на Корейском полуострове и события в Афганистане, отметил Путин, комментируя темы пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который начнется в Душанбе 14 июня. По его словам, Россия «достаточно энергично» и «с пользой» сотрудничает по Афганистану в том числе с США.

В целом, добавил российский лидер, повестка предстоящего саммита весьма широкая. В неё включены, например, застарелые проблемы израильско-палестинского урегулирования. Формат мероприятия позволяет лидерам стран Азии собраться и обсудить обстановку в огромном регионе, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 и 15 июня в Душанбе встретятся главы 27 стран — участниц СВМДА. Эти страны охватывают около 90% территории и населения Азии.

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