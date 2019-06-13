«Кто-то должен заплатить»: о введении нового налога в России

Барнаул, , 08:30 — REGNUM Поговорка «Во всём виноват Чубайс» не подходит в случае с инициативой о введении углеродного налога, который, по мнению председателя правления «Роснано», будет стимулировать промышленников к снижению выбросов, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможность введения нового налога в России, он пояснил:

«Введение углеродного налога для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу — это не предложение Чубайса. Он просто обратил внимание, что человечество объективно сталкивается с проблемами деформации окружающей среды человеком.

Так, например, мы все сейчас переживаем так называемую «мусорную реформу», и нужно за это платить. В России «мусорную реформу» переложили на плечи граждан. Но проблему пластика и золы и других отходов надо решать. Государство, конечно, тоже вклинилось в «мусорную реформу», и громадные средства, по сути, из бюджетов пойдут на строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов. Естественно, кое-кто хочет нажиться на этих потоках.

Так и тема «глобального потепления». За неё кто-то должен заплатить. Но опыт Франции, где начались массовые протесты «желтых жилетов», показывает, что это тоже сложно решать из-за социальных осложнений. Поэтому как мы в России опоздали с «мусорной реформой», так Чубайс отмечает, что рано или поздно Россия вынуждена будет решать и тему «глобального потепления». И здесь уже мир получил негативный опыт на примере «Киотского протокола» из которого просто США вышли, и весь мир остался в дураках. Так что в данном случае поговорка «во всём виноват Чубайс» вряд ли подходит».

Читайте также: Чубайс: углеродный налог — сложный вопрос, который надо решать

Напомним, ранее о том, что России необходим углеродный налог, хотя-бы минимальный, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. По его оценке, в недалеком будущем российские товары могут потерять европейский рынок сбыта, поскольку страны ЕС облагают дополнительным налогом продукты производства, не соответствующие требованиям по предельным выбросам СО2.

Читайте ранее в этом сюжете: Чубайс: В России необходимо ввести углеродный налог. Сначала минимальный