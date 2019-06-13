Саммит по взаимодействию мерам доверия в Азии осветят 650 журналистов

Душанбе, , 08:26 — REGNUM Саммит по взаимодействию мерам доверия в Азии (СВМДА) будут освещать около 650 международных журналистов, сообщили в департаменте информации министерства иностранных дел Таджикистана.

В министерстве отметили, что саммит состоится в комплексе Кохи Навруз в Душанбе. Для представителей СМИ организован пресс-центр, оборудованный необходимой техникой, добавили в МИД.

Планируется, что в рамках саммита СВМДА президент Таджикистана Эмомали Рахмон проведет ряд двусторонних переговоров с главами государств.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 15 июня в Душанбе состоится пятый саммит СВМДА, в котором примут участие главы 12 государств. Международный форум объединяет страны азиатского континента.

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