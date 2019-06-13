Жена нового главы СБУ оказалась гражданкой РФ с «проукраинской позицией»

Киев, , 08:30 — REGNUM Супруга временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова имеет гражданство России и находится в процессе оформления гражданства Украины. Соответствующее заявление Баканова 12 июня опубликовала пресс-служба СБУ.

Чиновник рассказал, что его жена получила гражданство РФ сразу после распада СССР, поскольку училась в вузе на территории РСФСР.

С 1998 года она живёт на Украине, имея вид на жительство, и не посещала Россию с 2013 года.

«Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас понимал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому отвечу всем, кто собирается меня шантажировать близкими: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь это делать», — отметил Баканов.

Своё заявление он закончил нацистским приветствием:

«Оксана имеет стойкую проукраинскую позицию. Спасибо! Слава Украине!»

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Как сообщало ИА REGNUM, в России провели опрос об отношении к инициативе президента Владимира Путина упростить получение российского гражданства жителям Донбасса. Это решение поддерживают 70% граждан России.

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