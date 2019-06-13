Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии: есть пострадавшие

Сана, , 08:25 — REGNUM Йеменские хуситы обстреляли аэропорт Абха в Саудовской Аравии, в результате чего пострадали 26 человек, об этом 12 июня сообщает Al Jazeera.

Снаряд попал в один из залов ожидания аэропорта, причинив также материальный ущерб инфраструктуре. Среди пострадавших были трое женщин и двое детей, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Официальный Эр-Рияд обвинил Иран в поставке вооружения повстанцам, из которого и был нанесен удар.

Напомним, йеменские хуситы периодически наносят ракетные удары по Саудовской Аравии, осуществляющей интервенцию в Йемен во главе арабской коалиции. Гражданская война в стране продолжается с 2014 года.

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